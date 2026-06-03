Apatzingán, Mich.- 03 de junio de 2026.- Una agresión armada en las inmediaciones del mercado Ignacio López Rayón de Apatzingán, dejó como saldo preliminar tres masculinos muertos y tres personas lesionadas. Los hechores huyeron a bordo de un vehículo de color blanco.

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De acuerdo con las autoridades fue la tarde de este miércoles, cuando desconocidos armados arribaron en un vehículo de color blanco, descendieron y comenzaron a disparar con armas largas, en contra de varias personas sobre la calle Licenciado José Manuel de Herrera, de la colonia Babilonia.

Comerciantes y compradores que estaban en la zona corrieron para ponerse a salvo, al tiempo que solicitaron ayuda al número de emergencias 911, acudiendo oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil.

A su llegada paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso de 3 jóvenes, dos de ellos fueron identificados como Ángel Leonardo de 16 años de edad y Erick Eduardo de 17 años, del tercer fallecido se ignora su identidad, él tenía aproximadamente 16 años.

Derivado del atentado quedaron heridos Francisco Mauricio de 42 años, Saúl de 18 años de edad y Laura de 28 años, mismos que fueron canalizados a hospitales de la región para su adecuada atención médica.

Durante las primeras diligencias realizadas por especialistas de la Fiscalía General del Estado, fueron embalados cerca de 20 casquillos percutidos calibre .223 milímetros. Al término de las actuaciones los cadáveres fueron enviados al Semefo para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113