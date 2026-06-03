Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- Del 14 al 19 de diciembre de 2026, en la comunidad de Copuyo, municipio de Tzitzio, se realizará el vigesimoprimer Campamento de Música para Guachit@s, con sede en el Centro Cultural Los Ciruelos del Astillero Copuyo, un espacio de formación artística y convivencia comunitaria que reúne a niñas, niños y jóvenes de diversas localidades de la región de Tierra Caliente, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El organizador e integrante de Música y Baile Tradicional A. C., David Durán Naquid, señaló que, para fortalecer los saberes musicales tradicionales y el reconocimiento del patrimonio cultural vivo, el campamento culminará el 19 de diciembre con la realización del Festival Cultural de la Tierra Caliente, una jornada abierta al público que busca celebrar y visibilizar la riqueza cultural de la región mediante actividades artísticas, gastronómicas y de reconocimiento comunitario.

Por su parte, el promotor cultural Manuel García Contreras comentó que el programa busca visibilizar experiencias culturales significativas a nivel nacional, a fin de facilitar el intercambio de saberes, metodologías y estrategias de trabajo comunitario, al tiempo que promueve la construcción de una red colaborativa orientada al fortalecimiento del sector cultural.

Asimismo, la integrante del Centro Cultural Los Ciruelos del Astillero Copuyo, Elizabeth Avendaño Sayagua, explicó que el Campamento de Música para Guachit@s representa mucho más que un evento anual. “Se trata de un proceso de trabajo comunitario sostenido durante todo el año por Música y Baile Tradicional A. C., organización que impulsa acciones de búsqueda, vinculación y acompañamiento de niñas, niños y jóvenes, así como la identificación de maestras y maestros portadores de tradición en distintas comunidades y municipios de la región”, afirmó.

A través de talleres comunitarios previos, el proyecto genera espacios de aprendizaje y participación que siembran el interés por las artes tradicionales y preparan a las y los participantes para integrarse al campamento, donde comparten experiencias, fortalecen vínculos comunitarios y participan en procesos de aprendizaje colectivo guiados por portadoras y portadores de saberes tradicionales.

Finalmente, las y los organizadores señalaron que el campamento no tiene costo para las infancias, pero sí una cuota de recuperación para madres, padres o tutores que acompañen a las y los participantes. Para obtener más información, se puede consultar en el enlace: https://www.facebook.com/Mu51cayBa1leTrad1c1onlal/