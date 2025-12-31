Morelia, Michoacán; 31 de diciembre de 2025.- Durante la madrugada de este miércoles, oficiales de Policía Morelia acudieron al reporte de un incendio registrado en Villas del Pedregal, donde el fuego alcanzó un vehículo, motocicletas y diversos materiales que se encontraban en la vía pública, comenzando a extenderse hacia viviendas cercanas.

Al arribar al lugar, los agentes implementaron acciones inmediatas de protección y apoyo a la ciudadanía, logrando auxiliar a varias personas que se encontraban dentro de sus domicilios, quienes presentaban síntomas leves por inhalación de humo. Tras la intervención coordinada con personal de Bomberos Municipales y servicios de emergencia, las personas fueron valoradas y se determinó que no presentaban riesgo ni requerían traslado hospitalario.

Asimismo, se brindó atención a mascotas que se encontraban en el área, logrando reanimar a un perrito afectado por el humo. Una vez controlado el incendio, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia realizaron una revisión de las viviendas, determinando que no presentan daños estructurales, únicamente afectaciones materiales en el exterior.

Policía Morelia refrenda su compromiso de actuar de manera inmediata ante situaciones de riesgo, proteger la integridad de las familias morelianas y mantener coordinación permanente con cuerpos de emergencia para salvaguardar la seguridad en Morelia.