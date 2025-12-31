Morelia, Michoacán a 31 de diciembre de 2025.- El diputado local, Alfredo Anaya Orozco habló de la necesidad de reconocer que las familias michoacanas enfrentan un escenario que obliga a la prudencia y a una mejor planeación del gasto para este 2026, por lo que hizo un llamado ciudadano en ese sentido.

“En los próximos meses será indispensable cuidar el dinero y fortalecer el ahorro, sobre todo en los hogares que dependen, en mayor o menor medida, de las remesas enviadas por paisanos que viven en Estados Unidos”, explicó.

A decir de Anaya Orozco, en el panorama actual, diversos factores están comenzando a impactar directamente en esos envíos. Por un lado, el aumento de impuestos y cargas económicas en Estados Unidos reduce el margen de apoyo que muchos migrantes pueden destinar a sus familias en México.

A ello se suma el envejecimiento de la población migrante, lo que implica mayores gastos en salud y atención médica.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, señaló como otro de los factores el hecho de que un número importante de migrantes ha logrado regularizar su situación migratoria, obteniendo ciudadanía o residencia.

“Si bien esto representa un avance, también conlleva nuevos compromisos financieros, como pagos de vivienda, créditos automotrices y otros gastos fijos que han comenzado a limitar el flujo de recursos que antes se enviaban con mayor frecuencia a Michoacán”, dijo.

Ante este contexto, el llamado es a la prudencia: administrar mejor los recursos, fortalecer el ahorro y evitar gastos superfluos que puedan poner en riesgo la economía de las familias michoacanas.