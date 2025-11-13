Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- En reunión sostenida en el cuartel de la 21 Zona Militar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y la Secretaría de Marina, revisaron la estrategia de seguridad y prevención al delito para reforzar las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En este encuentro, los presidentes municipales de Morelia, Huetamo, Yurécuaro, Sahuayo, Álvaro Obregón, José Sixtos Verduzco, Múgica y Ario, quienes, en su calidad de coordinadores de las diferentes fuerzas políticas, Morena, PT, PVEM, PAN, PRI, PRD y MC, manifestaron su confianza en la estrategia integral y mostraron disposición para trabajar de manera conjunta con el estado y la federación.

También asistieron representantes de las cámaras empresariales y la industria, el presidente del Poder Judicial, Hugo Gama y la presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, entre otros.