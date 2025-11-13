La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante jueves, viernes y sábado prevalecerá un canal de baja presión que, en interacción con otros sistemas meteorológicos, ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

El ingreso de humedad favorecerá lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Asimismo, un nuevo frente frío ingresará al noroeste del país, asociado con otros sistemas meteorológicos, lo que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y descenso de temperatura en Baja California.

La CNPC recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales @CNPCmx, @conagua_clima y seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de protección civil. En caso de lluvia intensa, se sugiere:

● Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

● Mantenerse en un lugar seguro.

● No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

● Revisar techos, desagües y coladeras para prevenir anegamientos.

Consulta la información preventiva del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred):

● Ante bajas temperaturas abrígate adecuadamente, especialmente durante la mañana y noche; procura cubrir cabeza, manos y rostro para evitar pérdida de calor corporal.

● Evita cambios bruscos de temperatura y procura consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

● Utiliza de forma segura calentadores, braseros o estufas de gas o leña, manteniendo una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, monitorea los sistemas atmosféricos de manera permanente junto con las autoridades estatales y municipales, a fin de salvaguardar la integridad de la población.