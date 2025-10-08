Zamora, Mich.- 08 de octubre de 2025.- Delincuentes desconocidos dispararon en varias ocasiones en contra de un taller mecánico del Fraccionamiento Acanto I, de la ciudad de Zamora, por fortuna no hubo personas afectadas.

Lo anterior se registró sobre la Avenida Paseo de Corintio a la altura del edificio 17, donde el propietario del negocio al escuchar las detonaciones se refugió y pidió ayuda al número de emergencias 911.

Al enterarse del caso al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro y solicitaron el apoyo de las autoridades competentes.

Más tarde al sitio arribó el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos recolectaron varios casquillos, asimismo se entrevistaron con el dueño del negocio quien manifestó que los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

Al momento se ignora el móvil del atentado, por lo que Policías de Investigación continúan con las averiguaciones para esclarecer lo sucedido.