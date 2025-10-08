Uruapan, Mich.- 08 de octubre de 2025.- Al no lograr sobreponerse a las graves lesiones que presentaba, finalmente falleció en un hospital el automovilista baleado en el estacionamiento del restaurante “Rincón de Aguililla”, de Uruapan. Se mencionó que el finado era abogado y Defensa Rural.

Se trata de Juan Manuel M., de 58 años de edad, quien esta mañana salió del citado establecimiento y tras abordar su camioneta, una Volkswagen Touareg de color negro, instante en que sicarios motorizados se aproximaron y le dispararon en al menos 6 ocasiones.

Por lo anterior paramédicos acudieron a dicho local ubicado sobre la Avenida Chiapas, a un costado de la Presidencia Municipal y trasladaron al paciente a un nosocomio, donde posteriormente dejó de existir.

El homicidio desató un intenso despliegue operativo policiaco en busca de los agresores, sin que se lograr ubicar su paradero.

Hasta el momento suman tres homicidios durante el presente mes de octubre en el municipio de Uruapan:

05 de octubre. De cinco balazos matan a un hombre en el Infonavit Constituyentes de Uruapan.

08 de octubre. Transportista es ultimado a balazos, en el Libramiento Oriente de Uruapan.

08 de octubre. Fallece en hospital el automovilista baleado en estacionamiento del restaurante “Rincón de Aguililla”.