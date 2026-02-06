Morelia, Mich. – Viernes 06 de febrero de 2026.- Una persona quedó lesionada tras ser atropellada por un vehículo de características desconocidas, incidente que ocurrió sobre carriles centrales del Libramiento Norte de Morelia, informaron fuentes policiales.

El percance se registró la mañana de este viernes en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, justo a la altura de la colonia Lomas del Tecnológico, cerca del puente que conecta la avenida Guadalupe Victoria con la avenida Torreón Nuevo.

Al enterarse de la emergencia, unos oficiales de la Policía Municipal acudieron al sitio para abanderar el accidente y ayudar al herido. Después arribaron paramédicos de Rescate, quienes le otorgaron las primeras curaciones y lo canalizaron al Hospital Civil.

Trascendió que el paciente no está identificado, él tiene entre 40 y 45 años de edad, viste pantalón de mezclilla azul, playera azul rey y botas de trabajo.