

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que el Plan Michoacán se consolida como un verdadero parteaguas en la ruta de desarrollo, justicia social y pacificación de la entidad, al articular inversión histórica en infraestructura, expansión de programas sociales y resultados contundentes en materia de seguridad, por lo que agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum su implementación y le dio la bienvenida, una vez más, a la entidad.



La coordinadora parlamentaria de Morena subrayó que este instrumento estratégico, alineado a la visión de la Cuarta Transformación, está permitiendo atender de manera estructural las causas de la desigualdad, al tiempo que fortalece la presencia del Estado en regiones que durante décadas permanecieron en el abandono.



Fabiola Alanís destacó que uno de los pilares del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es el fortalecimiento de los programas sociales, particularmente en materia educativa.



Actualmente, miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos acceden a becas educativas que garantizan su permanencia en las aulas, reducen la deserción escolar y generan condiciones reales de movilidad social.



“La educación es el corazón de la transformación. Cada beca y apoyo que llega a una familia michoacana es una puerta que se abre al futuro y una barrera que se cierra a la violencia”, sostuvo.





En materia de obra pública, resaltó inversiones estratégicas en caminos, carreteras, infraestructura urbana, mercados públicos, sistemas de movilidad y proyectos de desarrollo regional, que no solo modernizan al estado, sino que generan empleo y dinamizan las economías locales.



Estas acciones, dijo, forman parte de una lógica de desarrollo con justicia territorial, priorizando municipios históricamente rezagados.



La legisladora también subrayó avances relevantes en seguridad pública, particularmente en el combate frontal a la extorsión y a los delitos que afectan la actividad productiva.



Derivado de operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales, se han logrado detenciones de generadores de violencia, desarticulación de células delictivas y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección a víctimas.



“Hoy hay una estrategia clara: cero impunidad frente a la extorsión. Se protege a productores, comerciantes y transportistas, porque la seguridad también es condición para el desarrollo”, afirmó.



Fabiola Alanís refrendó un respaldo firme a la presidenta de México y a su gobierno, al señalar que el Plan Michoacán es reflejo de un proyecto nacional que pone al pueblo en el centro de las decisiones públicas.



“La Presidenta ha demostrado que gobernar es servir. Su compromiso con Michoacán se traduce en inversión, programas sociales y coordinación institucional para construir paz con justicia”, declaró.



Añadió que el segundo piso de la Cuarta Transformación avanza con bases sólidas gracias a la continuidad de políticas humanistas que priorizan a quienes más lo necesitan.



“Cuando se gobierna con principios, los recursos alcanzan, las obras se ven y el bienestar se siente. Michoacán es hoy ejemplo de que la transformación es una realidad”, concluyó.