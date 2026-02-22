Morelia, Michoacán, 22 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, hizo un llamado a la población a mantener la calma ante los hechos recientes y aseguró que se mantiene activo el despliegue de seguridad por parte de fuerzas federales y estatales en todo el territorio michoacano.

El encargado de la política interna del estado informó que los operativos coordinados continúan en distintas regiones, con presencia de corporaciones estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, a fin de preservar el orden y brindar certeza a la ciudadanía.

Zepeda Villaseñor puntualizó que el Aeropuerto Internacional de Morelia opera con normalidad y no ha registrado afectaciones en sus vuelos ni en sus servicios.

No obstante, señaló que de manera preventiva se sugirió el cierre temporal de tiendas de conveniencia y centros comerciales; además se han pospuesto las salidas de terminales de autobuses en algunas zonas, como medida precautoria para salvaguardar la integridad de la población mientras se estabiliza completamente la situación.

“El Gobierno del Estado mantiene el control y trabaja de forma coordinada para atender cualquier eventualidad. Pedimos a la ciudadanía conservar la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales”, expresó.

Asimismo, reiteró que la Mesa de Seguridad estatal permanece en sesión permanente para dar seguimiento puntual a los acontecimientos y tomar decisiones oportunas que garanticen la tranquilidad en Michoacán.

Finalmente, el secretario exhortó a evitar la difusión de rumores o información no verificada, al subrayar que la desinformación puede generar alarma innecesaria y afectar el entorno social.