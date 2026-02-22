Morelia, Mich.- Domingo 22 de febrero de 2026.- Sujetos armados incendiaron por lo menos cuatro vehículos en Morelia, dos sobre la antigua carretera a Pátzcuaro, a la altura de la presa de Cointzio, otro más en la Calzada la Huerta, y el otro en Santiago Undameo, hecho que movilizó a corporaciones militares y policiales.

Bomberos estatales sofocan el fuego

Lo anterior ocurrió la tarde de este domingo, a pocos metros de las compuertas de la presa. Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) llegaron al sitio y lograron sofocar las llamas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, en Santiago Undameo también hubo otra quema de vehículo.

Intervienen Policía Morelia y militares

Patrulleros municipales y soldados del Ejército Mexicano otorgaron seguridad perimetral en el lugar. Los delincuentes dejaron un recipiente con residuos de gasolina. Una grúa retiró las unidades siniestradas, entre ellas un camión, presuntamente de la ruta Paloma Azul, totalmente calcinado, y un auto de características desconocidas.

Hechos relacionados la caída de “El Mencho” en Jalisco

Fuentes señalaron que este ataque se derivó como reacción de los criminales tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén alias “Nemesio El Mencho” Oseguera Cervantes, durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. Tras la intervención, se registraron quemas de vehículos, bloqueos en diversas carreteras de Jalisco y Michoacán, y presencia de sujetos armados.

Defensa comunica la muerte de “El Mencho”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que en el operativo fueron abatidos cuatro sujetos del CJNG. Tres más resultaron malheridos y fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, entre ellos “El Mencho”. Además, tres militares quedaron lesionados. También se decomisó armamento y vehículos blindados.

Medidas de seguridad en Morelia

En la capital michoacana, por medidas de seguridad, varios Oxxos, tiendas departamentales y supermercados cerraron temporalmente, y algunas rutas del transporte público suspendieron sus servicios.

Operativos continúan

Autoridades estatales y municipales indicaron que continúan los operativos para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la entidad.

AGENCIA RED 113