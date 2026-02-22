La Piedad, Mich.- 22 de febrero de 2026.- Mientras acudían para atender el reporte sobre bloqueos y quema de vehículos en la región de La Piedad, oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por integrantes de una célula criminal, lo que desató un enfrentamiento en el que fueron abatidos tres de los agresores.

Dentro de las movilizaciones realizadas durante la mañana de este domingo en el municipio de La Piedad para atender reportes de bloqueos carreteros y quema de vehículos por parte de células criminales afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registró un intercambio de disparos cuando los elementos estatales detectaron a un grupo de civiles armados que intentaban cerrar la vialidad.

El hecho ocurrió sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura del kilómetro 4, cerca del acceso al municipio de La Piedad, donde los presuntos delincuentes habrían atravesado unidades para obstaculizar la circulación. Al aproximarse las patrullas, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación policial.

Tras varios minutos de enfrentamiento, en el lugar quedaron sin vida tres de los presuntos agresores, quienes hasta el momento no han sido identificados.

En la escena fueron aseguradas armas de fuego y equipo táctico, mismos que quedaron a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Durante la refriega, cuatro elementos de la Guardia Civil resultaron lesionados por impactos de bala. Los oficiales fueron auxiliados y trasladados a distintos hospitales de la región para su atención médica especializada; de manera preliminar se informó que su estado de salud es estable.

La circulación en el tramo carretero fue parcialmente suspendida mientras personal de seguridad y peritos realizaban las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos. De forma paralela, se desplegó un operativo en la región para restablecer el orden y prevenir nuevos hechos violentos.

Autoridades estatales y federales mantienen presencia reforzada en La Piedad y municipios colindantes, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y dar seguimiento a los acontecimientos registrados durante la jornada.