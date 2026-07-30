Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, consideró inaceptables las declaraciones del diputado con licencia Juan Carlos Barragán Vélez contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que afirmara que al mandatario estatal “le irá peor que a Silvano al concluir el sexenio”. Mora señaló que ese tipo de expresiones no fortalecen al movimiento, sino que alimentan la narrativa de la oposición y dañan la cohesión interna de Morena.

Jesús Mora afirmó que en Morena puede y debe haber debate, pero no campañas de desgaste entre compañeros ni descalificaciones públicas que lastimen al propio proyecto. Recordó que la fuerza del movimiento en Michoacán ha estado en acompañar la transformación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, no en reproducir prácticas del viejo régimen donde las ambiciones personales se ponían por encima del pueblo.

El dirigente morenista sostuvo que defender al gobernador también es defender resultados concretos: una administración que ha rehabilitado 2 mil 200 kilómetros de carreteras con recursos estatales y sin contratar deuda pública; que ha impulsado infraestructura estratégica, distribuidores viales, teleféricos y obras regionales; y que ha invertido más de 40 mil millones de pesos en obra pública sin comprometer el futuro financiero de Michoacán. “A diferencia del pasado, Bedolla ha demostrado que se puede transformar el estado con obra, orden financiero y cero deuda”, señaló.

“El comportamiento de Barragán no corresponde a los principios de Morena. Quien tenga diferencias debe discutirlas con altura, con argumentos y dentro de los cauces del partido, no atacando públicamente a un gobernador emanado de nuestro movimiento”, sostuvo Jesús Mora. Según el dirigente morenista, defender la unidad no significa cancelar la crítica, sino impedir que la crítica se convierta en golpeteo político que sólo beneficia a la derecha.