Uruapan, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- El “Paso La Hielera” en Uruapan consolida a la región como un nodo estratégico para el comercio exterior, al facilitar la conexión directa con la autopista Siglo XXI rumbo al Puerto de Lázaro Cárdenas, puerta clave para la distribución internacional de productos agroindustriales, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Esta conectividad cobra mayor relevancia si se considera que Michoacán produce cerca del 75 por ciento del aguacate nacional y lidera las exportaciones de este fruto a nivel mundial. En este contexto, el nuevo distribuidor vial permite reducir tiempos de traslado del transporte pesado que moviliza aguacate desde centros de empaque y distribución hacia la autopista y posteriormente al puerto, evitando interrupciones del tráfico urbano y eliminando cuellos de botella en la ciudad.

Como parte de los beneficios directos de esta infraestructura, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la reducción en tiempos de tránsito impacta directamente en la cadena de frío, un elemento crítico para la calidad y conservación del producto. Menores periodos de traslado bajo refrigeración implican reducción en consumo energético, menor riesgo logístico y mayor eficiencia operativa para las empresas exportadoras.

“El Paso La Hielera es infraestructura económica que fortalece nuestra capacidad exportadora y mejora la competitividad del aguacate michoacano en los mercados internacionales, al reducir costos y optimizar la logística”, señaló el titular de la Sedeco.

Con obras estratégicas como esta, Michoacán fortalece su posición en las redes internacionales de distribución y consolida a Uruapan como eje clave del corredor industrial y logístico del estado.