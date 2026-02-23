Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Tras los acontecimientos registrados en las últimas horas en distintas regiones de Michoacán, derivados de un operativo contundente de las fuerzas mexicanas contra el crimen organizado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, hizo un llamado a la ciudadanía a conservar la calma y a no dejarse llevar por información falsa o no verificada.

El legislador afirmó que en la entidad prevalece la gobernabilidad y que las instituciones se mantienen firmes y en funcionamiento. Señaló que existe coordinación permanente con el Gobierno Federal para fortalecer las acciones que garanticen la seguridad y la estabilidad en el estado.

Asimismo, informó que el Congreso del Estado continúa desarrollando sus actividades con normalidad y reiteró el compromiso del Poder Legislativo de contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, al fortalecimiento del marco legal que respalda a las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Gaona García reconoció el trabajo del Gobierno de México al asestar un golpe decisivo al crimen organizado con el abatimiento de uno de los delincuentes más buscados a nivel nacional e internacional. Destacó que la acción fue planeada y ejecutada bajo el mando exclusivo de fuerzas mexicanas, con respaldo de información derivada de mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos.

Subrayó que existe coordinación plena entre el Gobierno Federal y las entidades federativas para garantizar la seguridad y la estabilidad en todo el territorio nacional, mediante una estrategia que busca restablecer el orden y proteger a la población.

Finalmente, el diputado aclaró que son falsas las versiones que señalan ataques directos contra la población civil o contra hospitales. “México tiene un gobierno que actúa y una estrategia que está dando resultados. Es fundamental atender únicamente la información difundida a través de los canales oficiales del Gabinete de Seguridad Federal”, concluyó.