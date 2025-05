Participación en las elecciones judiciales

Yurisha Andrade Morales*

Estamos a catorce días de la cita ciudadana con las urnas que permitirá elegir a 881 personas juzgadoras del ámbito federal y 1 mil 836 en 19 entidades federativas. Las candidaturas tienen diez días para concluir sus campañas, acercarse al electorado y convencerlo de la opción que representan. Para las y los candidatos, como para las autoridades electorales, la gran incógnita está en el nivel de la participación ciudadana que el 1º de junio registrarán las 84 mil 021 casillas aprobadas por los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, con corte al 9 de mayo.

​Para difundir la fecha de las elecciones judiciales, el perfil de las candidaturas y posibilitar a las personas interesadas ejercicios didácticos que les ayuden a familiarizarse con las boletas electorales, el propio INE, desde el 30 de marzo, fecha en la que iniciaron las campañas electorales judiciales, abrió el sistema “CONÓCELES”, disponible en su sitio de internet y que la semana pasada registraba 1 millón 862 mil 945 visitas. Adicionalmente, lanzó un programa de difusión basado en cinco ejes: a) El diseño y socialización, en redes sociales, de materiales digitales; b) La realización de foros informativos sobre las elecciones en las capitales de las 32 entidades federativas; c) Foros de las mismas características en las cabeceras de los 300 distritos federales; d) El diseño y puesta en marcha de la app denominada APPRENDE que contiene juegos interactivos en teléfonos celulares; y e) Diversas actividades que se realizan en distintos espacios culturales y recreativos a nivel nacional.

​También recordemos que, en virtud a una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los poderes públicos pueden difundir mensajes alusivos a las elecciones judiciales sin realizar expresiones a favor o en contra de las candidaturas. Por su parte, diversos medios de comunicación han levantado algunas encuestas para medir la intención ciudadana de acudir a las urnas y para saber qué tan informada está sobre los procesos electorales judiciales en marcha. En esta lógica, casas encuestadoras como MITOFSKY, entre el 29 y el 3 de abril, realizó un ejercicio demoscópico a petición del Diario El Economista, en el cual se reporta que el 76.6% de las personas consultadas están poco o nada informadas, mientras que el 21.9% sabe poco o mucho de las elecciones y el 1.5% respondió que no sabe o simplemente no contestó. A pregunta expresa, el 59% mencionó que no le interesa informarse o le interesa muy poquito; y que 39.9% le interesa informarse poco o mucho.

​En otro ejercicio levantado por el Diario El Financiero, publicado el 7 de abril, cuyos cuestionarios se aplicaron en los últimos días de marzo, el 43% del universo de encuestados, dijo estar poco o mucho enterado de las elecciones judiciales, mientras que el 54% no sabe o sabe muy poquito, el porcentaje restante corresponde a personas que no saben o no quisieron contestar. Sabemos que, en materia de encuestas, las diferencias de las tendencias obedecen, entre otros factores, a la metodología para definir las muestras y el método de levantamiento, que puede ser telefónico o presencial.

​De cualquier manera, son datos que deben orientar el trabajo institucional previo a las elecciones para afinar estrategias de difusión y cobertura. Algunas autoridades electorales han considerado que la participación ciudadana oscilará entre los 6.6 millones de personas que votaron en 2021 en la consulta popular (7.1%) y los 16.5 millones que votaron en 2022 durante el ejercicio de revocación del mandato (17.7%). Veremos, en los cálculos finales que en los próximos días realicen las encuestadoras, qué participación se pronostica para las primeras elecciones judiciales de nuestra historia.

​Mi opinión, sigue siendo que el voto es una decisión, una responsabilidad personal de cada quien y que para ejercerlo es indispensable informarse, conocer las candidaturas y sus propuestas para emitir un voto razonado en la búsqueda de las mejores opciones para cada cargo, más aún si consideramos que se trata de un ejercicio inédito, que entraña un reto para el electorado, con una ubicación y diseño diferente de las casillas, con una geografía electoral que entraña diversos cambios y una multiplicidad de votos que deberán plasmarse en cada boleta. El caso más cercano que tenemos es Michoacán, donde se recibirán 6 boletas de cargos federales y 5 para cargos locales que, en su totalidad, implican la emisión de 91 votos por cada elector. ​

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade