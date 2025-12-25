Parácuaro, Mich.- 25 de diciembre de 2025.-Un hombre y una mujer fueron ejecutados a balazos la mañana de esta Navidad, en la zona centro de la Tenencia de Antúnez, perteneciente a esta demarcación de Parácuaro.

De acuerdo con los primeros reportes policiales la pareja se encontraba en un establecimiento ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Márquez, donde por motivos hasta el momento ignorados sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones y enseguida se dieron a la fuga.

Las víctimas cayeron inertes sobre la banqueta junto a la zona de mesas, para cuando llegaron paramédicos únicamente confirmaron el deceso de ambas personas.

De los fallecidos no fueron reveladas sus identidades, ambos tenían entre 20 y 25 años de edad, la fémina portaba un vestido de color rojo, mientras que el masculino vestía una camisa azul y pantalón negro.

Oficiales de la Guardia Civil acordonaron la escena del crimen y posteriormente un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia realizó los correspondientes actos de investigación.