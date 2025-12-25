Tangancícuaro, Mich.- 25 de diciembre de 2025.- La tarde de este jueves, el conductor de una camioneta perdió el control debido al exceso de velocidad y volcó hacia un desnivel, dejando como saldo11 personas lesionadas entre ellas varios menores de edad.

El aparataso accidente fue reportado al filo de las 15:00 horas, en la carretera Tangancícuaro – Patamban a la altura de la curva del “Cuisillo”, hasta donde se movilizaron elementos de Seguridad Vial quienes resguardaron el sitio.

Los paramédicos de auxilio de Protección Civil Municipal, Rescate Zamora y Protección Civil de Chilchota se movilizaron al lugar para auxiliar a los lesionados.

Entre ellos están, Meres S., de 20 años, Nancy H., de 27 años, Yoselin A., de 14 años de edad, Esmeralda S., de 20 años, quien cuenta con 4 meses de embarazo.

Otros de los lesionados son, Amalia C., de 38 años, Javier C., de 60 años de edad, Armando M., de 46 años, Ángel Abraham B., de 13 años, Santiago Ismael Q., de 9 años, Camila H., de 7 años y Daniel H., de 5 años de edad.

Los afectados fueron trasladados a diversos nosocomios de Zamora para su atención médica ya que algunos presentaban lesiones de consideración.

La unidad donde viajaban los afectados es una camioneta GMC Sierra, color arena, sin placas de circulación, la cual quedó convertida en chatarra por lo que fue enviada al corralón oficial.