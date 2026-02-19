Morelia, Mich.- Jueves 19 de febrero de 2026.- Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) auxiliaron a un motociclista que resultó lesionado en un choque contra un automóvil, incidente registrado en la colonia Morelos, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El aparatoso accidente ocurrió durante la mañana de este jueves sobre la calle Justicia. Se observó que los vehículos involucrados son una moto Suzuki y un auto Nissan March.

Personas que pasaban por el lugar reportaron el percance y solicitaron una ambulancia, después llegaron los elementos del ERUM, quienes otorgaron las primeras curaciones al motorista, de 28 años de edad, y lo canalizaron al Hospital Civil para su adecuada valoración médica.

Por último, unos oficiales de la Policía Municipal se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y retiraron las unidades siniestradas.