Morelia, Michoacán, a 06 de enero de 2026.- “Hoy, les pido que en este 2026 sea el año donde demostremos que podemos consolidar a la Universidad Michoacana como la esperanza de Michoacán, porque aquí, en la Casa de Hidalgo, el futuro no se espera, el futuro se estudia, se investiga y se construye con el sello de la verdad y la paz”, indicó la rectora Yarabí Ávila González, al encabezar el acto con motivo del aniversario del natalicio de don Melchor Ocampo.

Flanqueada por directoras de las preparatorias nicolaitas e integrantes de las Muy Respetables Grandes Logias Masónicas de Michoacán, la rectora indicó que en el Colegio de San Nicolás, descansa el corazón de Ocampo, el cual es un motor que bombea conciencia a todo el estado, porque la UMSNH, es un centro generador de la ciencia e innovación, del pensamiento crítico y la ética.

“Ocampo no era un hombre de pausas, era un hombre de rupturas y construcciones. Así, emulando su valentía, emprendimos la transformación que hoy, en 2026, es mucho más que una promesa cumplida, constituyendo ya, un legado vivo”.

Ahí, señaló que se ha asegurado un presupuesto pleno a la UMSNH, y se ha logrado que prácticamente el 100 por ciento de los licenciaturas evaluables gocen del sello de calidad, refirió que siguiendo el espíritu del ilustre michoacano, la casa de estudios ha decidido convertirse en una generadora de soluciones a los retos vocacionales, sociales y territoriales del Michoacán contemporáneo, por lo que en el periodo 2023-2026, se ha alcanzado un récord histórico en el registro de patentes y modelos de utilidad.

“No hay libertad sin autonomía, y no hay autonomía sin suficiencia financiera. Me enorgullece decir que el 2026 nos recibe con un presupuesto saneado, transparente y suficiente”.

Ocampo, dijo, era un hombre de paz, pero de voz activa, de voz fuerte y grande como lo es la Universidad, cimentada en la justicia. “En este rectorado, hemos entendido esa parte, y también hemos entendido que la paz se construye en las canchas y en los escenarios y generando justicia para cada uno de nuestros sectores”.

Ávila destacó que en materia deportiva hay avances inéditos, lo que coloca al deporte nicolaita como un referente nacional y afirmó que en un Michoacán que anhela armonía, la UMSNH responde con una Cultura de la Paz transversal en todas sus carreras.

Sostuvo que lo que se ha construido desde enero de 2023 a la fecha es el cimiento de una Universidad que ya no pide permiso para ser grande, porque ya lo es. “Nosotros, en este rectorado hemos hecho lo que debemos. Hemos evaluado, hemos acreditado, hemos investigado, hemos crecido y hemos buscado justicia. Que el legado vivo de Melchor Ocampo siga siendo el aire que respiramos. Que su corazón, depositado en nuestra Aula Mater, siga marcando el ritmo de nuestra marcha”, enfatizó.

En su turno, el Muy Respetable Gran Maestro de la Muy Respetable Gran Logia Lautariana de México del Rito Nacional Mexicano, Héctor Manuel García Chávez, indicó que hoy se conmemora el natalicio de uno de los más lúcidos y firmes constructores de la nación mexicana, cuyo pensamiento y acción siguen iluminando el camino de la libertad, la justicia y la dignidad humana.

Apuntó que Melchor Ocampo no fue únicamente un político, un jurista o un reformador, fue ante todo, un hombre de ideas, un espíritu libre que comprendió que el progreso de los pueblos sólo es posible cuando se emancipan las conciencias y se colocan los principios por encima de los privilegios. “Al recordar su natalicio, no sólo evocamos al personaje histórico, sino al masón ejemplar que supo traducir los símbolos en acciones, las palabras en leyes y lo ideales en realidades concretas”.

Por su parte, la directora de la escuela preparatoria “Melchor Ocampo”, Laura Alejandrina Acosta Urzúa, indicó que desde sus escuelas preparatorias hasta sus programas de licenciatura y posgrado, la Casa de Hidalgo ha concebido el saber como un servicio público y como una herramienta de transformación, en consonancia con los principios que Melchor Ocampo defendió con claridad y convicción.

En este contexto, añadió, es pertinente reconocer e la trabajo de la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila, cuya gestión ha reafirmado con acciones concretas, el compromiso de la UMSNH con la educación pública, la equidad, la inclusión y el fortalecimiento académico.

Por su parte, la regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Janeth Morales Cortés, Afirmó que al reabrir el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, don Melchor Ocampo no sólo reactivó una institución, le dio una nueva misión histórica, y refirió que sin su intervención visionaria, la UMSNH no tendría el carácter laico, científico, popular y humanista que hoy la define.

Comentó que la Reforma Constitucional de la UMSNH concretada hace un año, fue el resultado del compromiso de toda la comunidad universitaria, de la visión y gestión de la rectora Yarabí Ávila y del apoyo del Poder Ejecutivo y Legislativo. “Honramos a Ocampo no sólo con discursos, sino con hechos que garanticen la permanencia de la institución que él ayudó a consolidar”.