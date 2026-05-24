Morelia, Mich., a 24 de mayo de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, condena la inacción de los tres niveles de gobierno en Apatzingán, por la cual dos jornaleros murieron el día de ayer al explotar una mina mientras laboraban.

Memo Valencia, líder estatal del PRI, puntualizó que, la indolencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la alcaldesa Fanny Arreola, de nueva cuenta costó la vida de dos inocentes más.

“Ángel Zavala y Alberto Vargas, murieron porque el gobierno no hace su trabajo en las huertas de toda la Tierra Caliente donde hay decenas de minas enterradas”, expresó el también diputado local.

El dirigente estatal del PRI lamentó que una vez más, sean inocentes, las víctimas de las minas explosivas sembradas por delincuentes de origen colombiano que trajeron a nuestro estado esa tecnología criminal, violentando así la soberanía nacional que tanto menciona la presidenta de México, quien solo defiende a políticos corruptos, “están más ocupados en proteger al narcogobernador Rocha Moya, que en hacer algo en los campos agrícolas donde el crimen ha sembrado explosivos para causar terror y muerte”.

La muerte de Ángel y Alberto, confirma la incapacidad de quienes están obligados a garantizar la seguridad en México, Michoacán y Apatzingán, “esa incapacidad e insensibilidad de los gobernantes morenistas, ha costado la vida a hombres, jóvenes y niños; también militares y al menos un profesor han muerto por los explosivos que terroristas colombianos y venezolanos han colocado en suelo michoacano”, expresó el también luchador social.

Y añadió: “Aquí es, donde con el uso de explosivos, extranjeros violan la soberanía y matan mexicanos, ante la omisión criminal de la presidenta Sheinbaum, el gobernador Ramírez Bedolla y la alcaldesa Arreola”.

Finalmente, el líder priista recordó que existe desde el 2025 un amparo otorgado a la población de Tierra Caliente, el cual fue promovido por el Revolucionario Institucional, para que el Gobierno Federal hiciera la búsqueda y desactivación de artefactos explosivos colocados en brechas y campos de cultivo de esa región, sin que a la fecha se tengan mayores resultados.