Morelia, Mich.- Domingo 24 de mayo de 2026.- El peatón que murió tras ser atropellado durante los primeros minutos de este domingo sobre el Libramiento Poniente de la ciudad de Morelia, a la altura de la colonia Reforma, ya está identificado, informaron autoridades policiales.

El susodicho respondía al nombre de Francisco, de aproximadamente 59 años de edad, quien yacía sobre una de las laterales de la mencionada vialidad, en el sentido del Estadio Morelos hacia las Canchas de Policía y Tránsito.

El cuerpo fue trasladado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó la necropsia de ley y posteriormente se conoció su identidad.

En el lugar de los hechos, los especialistas encontraron un emblema de un vehículo de la marca Volkswagen y un espejo retrovisor izquierdo. Hasta el momento se desconocen más características del automotor que embistió a la víctima.

AGENCIA RED 113