Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2026.- El ombudsperson de Michoacán, Josué Mejía Pineda, reconoció que “las organizaciones defensoras de derechos humanos nos ayudan a visibilizar los problemas y a plantear soluciones”, por lo que desempeñan un papel muy importante al marcar la ruta que órganos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y deben seguir en la construcción del camino que conduzca hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana.

Durante la presentación del Informe de Actividades realizadas durante el año 2025 por las y los integrantes del Colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos Michoacán (TODEHUMI), que preside Cristina Cortés Carrillo, Mejía Pineda advirtió que las instituciones involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos no son concesiones gratuitas de los estados, sino resultado de luchas que todos los días se ganan en la calle, luchas en las que la sociedad civil ha mostrado las fallas estructurales que se tienen.

Mejía Pineda resaltó el trabajo realizado por Cristina Cortés Carrillo, activista que, por más de 30 años, se ha dedicado a luchar porque el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

En el acto, el ombudsperson solicitó a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, Anayeli y Víctor y de su pequeña hija, víctimas de un atroz multihomicidio que, dijo, no debe ser invisibilizado.

Por su parte, la presidenta y fundadora de TODEHUMI, Cristina Cortés Carrillo, luego de detallar la serie de actividades y acciones realizadas el año anterior, anunció que la agenda prevista para el 2026 se enfocará en la atención a la salud mental, puesto que, en los foros regionales se detectó la necesidad de abordar esta problemática, misma que, aseguró, involucra a familia, comunidad, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos e instituciones de gobierno.

Por otro lado, solicitó al ombudsperson la institucionalización del Encuentro Estatal de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, cuya primera edición se realizó en diciembre pasado y que resultó todo un éxito.

Finalmente, agradeció el acompañamiento incondicional que el ombudsperson le ha brindado a

TODEHUMI y llamó a las y los integrantes del colectivo y a la sociedad civil en su conjunto a defender y respaldar el trabajo que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en favor de quienes habitan el estado de Michoacán.

Asistieron a la presentación del informe de TODEHUMI, el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar; la diputada Brissa Arroyo Martínez; Diana Díaz Villanueva, en representación de la diputada Sandra María Arreola Ruiz; el diputado J. Reyes Galindo Pedraza; la diputada María Sánchez; Edgar Castillo, secretario técnico de Congreso del Estado; Rubén Ignacio Pedraza, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno; Víctor Hugo González, del Poder Judicial; Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán; Rosario Berber Cerda, Coordinadora General de Centro de Justicia para las mujeres; Ana María García Vega, Directora de Derechos Humanos y Otras Materias de la CEEAV; Luis Antonio Guzmán Magaña, Director Jurídico de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, y Marco Antonio Tortajada Zamora, de la Fiscalía Anticorrupción.