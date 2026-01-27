Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- Dentro de las acciones prioritarias para continuar con el rescate del lago de Pátzcuaro en este 2026, destaca la intervención en el canal Chapultepec. En esta zona se realizará un desazolve integral hasta el muelle general para garantizar el flujo óptimo del agua, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.



En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se informó que los trabajos en el canal Chapultepec, que abarca cuatro kilómetros, permitirán liberar el flujo de agua de los manantiales rehabilitados Chapultepec y La Alberca, que tienen un volumen de agua de alrededor de 613 litros por segundo en temporada de lluvias y 550 litros por segundo durante el estiaje.



Puntualizó que el azolve impide que este importante caudal llegue al lago de Pátzcuaro. Por ello, este año las acciones de rehabilitación se concentrarán en la zona donde confluyen el canal de Ihuatzio y los manantiales de Urandén, Erongarícuaro y Tzentzénguaro.





Subrayó que, para lograr este objetivo, se continuará con el desazolve mecánico. Gracias a la colaboración entre las secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y de Agricultura (Sader), se adquirieron cuatro excavadoras y una de brazo largo; esta última permite el acceso a zonas de alta humedad. Estas acciones iniciarán en canales como el de Erongarícuaro, donde posteriormente se activará el programa de empleo temporal y la intervención de la Comisión Estatal de Pesca con maquinaria acuática.



Méndez López informó que durante 2026 se intervendrán alrededor de 35 comunidades. El plan integral incluye la implementación de viveros comunitarios, el desarrollo de prácticas mecánicas para la contención de suelos y la producción de bioinsumos por parte de la Sader, todo ello enfocado en el rescate del lago de Pátzcuaro.