Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en compañía del director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, encabezó la entrega de equipamiento especializado destinado a fortalecer la infraestructura operativa del organismo y optimizar la prestación de los servicios hidráulicos y sanitarios en el municipio.

La entrega se realizó en la colonia Prados Verdes, sobre la calle Paseo del Nogal, donde actualmente se ejecuta la sustitución de 110 metros lineales de red de drenaje sanitario, infraestructura que se encontraba completamente colapsada y cuya rehabilitación beneficia de manera directa a aproximadamente 50 familias.

En su intervención, el director del Ooapas, Adolfo Torres subrayó que la incorporación de este equipamiento fortalece la capacidad de respuesta operativa ante incidencias en la red hidráulica y sanitaria, permitiendo una atención más eficiente y oportuna.

La inversión, que asciende a 10 millones 500 mil pesos y proviene de recursos propios del organismo, contempla la adquisición de equipo especializado como topos neumáticos, compresores de aire, una retroexcavadora y un camión de volteo, fundamentales para la ejecución de trabajos de excavación, rehabilitación de redes, atención de fugas y desazolve.

Durante el evento se contó con la presencia del líder del Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (STAOOAPAS), Alejandro Saldaña Plasencia, quien acompañó este acto que fortalece las condiciones operativas del personal técnico del organismo.

Con este equipamiento, el Ooapas incrementa su capacidad técnica para la intervención en infraestructura hidráulica, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia en la atención de reportes ciudadanos.