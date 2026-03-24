Morelia, Michoacán; 24 de marzo de 2026. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), desplegó personal operativo para atender a las víctimas de los hechos de violencia ocurridos en una preparatoria de la ciudad de Lázaro Cárdenas, informó el titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Luego de reunirse con autoridades locales, personal de la institución educativa y víctimas indirectas, Serrato Lozano, dio a conocer que la indicación es atender de manera integral a las personas que resultaron afectadas tras este hecho; proporcionando apoyo psicológico tanto a los alumnos de la institución como a directivos, docentes y trabajadores en general; así como brindar asesoría y acompañamiento a los familiares directos de las dos maestras que fallecieron en este evento.

En acciones interinstitucionales conjuntas, atendiendo las indicaciones del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que desde la CEEAV se coadyuvará con todas las autoridades para garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de las víctimas, así como su derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral.

Así mismo, informó que se mantiene una estrecha coordinación con el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, para la atención a los requerimientos de las familias de las víctimas.