Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- La Feria del Aguacate de Tancítaro celebrará su 13 edición del 9 al 12 de abril, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El presidente municipal de Tancítaro, Carlos Navarro Corza, explicó que para este año se prevé la llegada de 30 mil asistentes, quienes podrían generar una derrama económica cercana a los 30 millones de pesos.

Por su parte, el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Rafael Vázquez González, señaló que Tancítaro alcanzó en dos ocasiones el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo (en 2013 y 2017), gracias a la participación activa de la ciudadanía y de instituciones educativas. “Para este 2026, nos hemos propuesto superar las 4 toneladas y tener nuevamente el récord”, declaró el funcionario.

Asimismo, la directora de Cultura y Turismo de Tancítaro, Esperanza Monserrat Soriano Villaseñor, explicó que este evento también ofrece actividades culturales y deportivas, muestras artesanales, exhibiciones de productos sustentables, juegos mecánicos que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Los organizadores recordaron que, para llegar a Tancítaro desde Uruapan, el punto de referencia más cercano, se debe tomar la carretera hacia San Juan Nuevo y posteriormente el desvío a Tancítaro. El trayecto en automóvil dura aproximadamente una hora. Para mayor información, se encuentra disponible la página de Facebook: Feria del Aguacate Tancítaro.