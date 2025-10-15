Morelia, Michoacán; 15 de octubre de 2025.- En La Aldea, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con vecinas y vecinos para seguir avanzando en la atención de sus necesidades y afianzar la comunicación con las y los morelianos.

En este marco, el encargado de la política pública del municipio refrendó el compromiso de la administración que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, con el desarrollo del municipio a través del diálogo permanente y, sobre todo, el trabajo que brinde resultados.

Frente al encargado del orden y habitantes de La Aldea, Yankel Benítez escuchó sus necesidades y tomó nota de las peticiones en el sentido de acondicionamiento de áreas verdes y nivelación de una cancha deportiva.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, comentó que a través de las dependencias adecuadas, se dará respuesta a sus peticiones pues es una prioridad avanzar de la mano de la ciudadanía.