Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- En la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Sandra Garibay levantó la voz en para exigir atención inmediata a la grave situación que viven los citricultores y jornaleros de la región de Apatzingán, quienes, dijo, “han sido ignorados por años y hoy atraviesan una de las peores crisis económicas y de seguridad”.

“Hoy refrendo mi compromiso con las familias de jornaleros y los citricultores de la región de Apatzingán; el día de ayer nos dieron un mensaje claro de la realidad que se está viviendo. Lanzar limones a la carretera evidenció su hartazgo ante lo que sucede con su trabajo, esfuerzo e inversión, los grandes riesgos a los que se exponen diariamente al acceder a las huertas y el precio tan injusto de sus productos”, expresó la legisladora.

Sandra Garibay, quien tomó la palabra pese a no estar enlistada en la sesión, advirtió que no puede ni quiere permanecer callada frente al abandono que enfrentan las familias productoras del campo. “No podemos ser omisos, no podemos mirar hacia otro lado mientras la gente de mi tierra sufre”, subrayó.

Asimismo, hizo un llamado a que el Congreso del Estado actúe con responsabilidad y sensibilidad, y refirió que “es fundamental que, como representantes populares, sumemos esfuerzos para fortalecer la seguridad en las regiones que aportan a la economía estatal y federal, y reestablecer la producción de los productos del campo.”

De cara a la próxima Sesión Solemne en Apatzingán, en conmemoración del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Garibay exhortó a que el acto no sea un evento vacío ni alejado del sentir social, y pidió que “asistamos a la Sesión Solemne, pero llevemos no solo un discurso vacío. Que el mensaje del Congreso sea el reflejo del dolor, la lucha y la esperanza del pueblo de Apatzingán, de los jornaleros, de los citricultores y de las familias desplazadas por la inseguridad.”

La legisladora Sandra Garibay dijo que no representa intereses personales ni partidistas, “sino la voz de un pueblo cansado, digno y trabajador. Yo vengo de Apatzingán y hablo por mi gente. No me voy a quedar callada.”