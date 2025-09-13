Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2025.- El diputado Octavio Ocampo, integrante de la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, anunció que el próximo domingo 21 de septiembre presentará su Primer Informe de Actividades Legislativas, cumpliendo con el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Ocampo explicó que durante este primer año de labores ha impulsado iniciativas y acciones orientadas a legislar con responsabilidad, manteniendo un vínculo cercano con la población.

El legislador perredista subrayó que el informe será un espacio para exponer los avances y resultados del trabajo realizado en el Poder Legislativo.

El legislador puntualizó que este ejercicio permitirá transparentar su desempeño y reforzar la confianza ciudadana en la representación parlamentaria, reiterando su disposición de seguir trabajando desde el Congreso del Estado en beneficio de Michoacán.