Morelia, Michoacán; 13 de septiembre de 2025.— La diputada presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, al presentar este sábado su Primer Informe Legislativo, remarcó que el ejercicio de rendición de cuentas es mucho más que una obligación constitucional.

“Hoy presento un informe que va más allá de números. Con 24 iniciativas presentadas, cientos de apoyos directos, dos reformas constitucionales y miles de millones de pesos aprobados al presupuesto, estamos poniendo cimientos firmes para que la transformación de Michoacán y de Morelia sea irreversible”, subrayó.

La legisladora destacó que este primer año legislativo “ha estado marcado por la defensa de las causas sociales, las luchas de las mujeres y las agendas progresistas que incluyen los derechos de la niñez, juventudes, personas con discapacidad y colectivos animalistas”.

“Las mujeres no llegamos por casualidad, somos una realidad. A quienes les incomoda nuestra presencia en el poder, les decimos: acostúmbrense, porque vamos a seguir abriendo caminos hasta que un Michoacán sin violencia sea una realidad”, enfatizó.

Durante su intervención, Giulianna Bugarini expresó que ser mujer y presidir el Congreso del Estado la compromete doblemente con la justicia social y con las que no tienen voz.

Así mismo recordó que por décadas las mujeres fueron invisibilizadas, pero que hoy no solo ocupan espacios de representación, sino que marcan la agenda pública: “es tiempo de mujeres. Estamos listas para gobernar Michoacán, Morelia o donde el pueblo nos pida seguir defendiendo la transformación”, afirmó.

Agradeció también el respaldo ciudadano, reconociendo que nada de lo alcanzado sería posible sin la confianza de las y los morelianos.

Bugarini Torres remarcó que “la transformación es un procesom colectivo”, y enfatizó que “ha sido el más alto honor ser su representante en el Congreso”.