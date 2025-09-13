Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a seguir el ejemplo de valentía y patriotismo de los Niños Héroes de Chapultepec para defender la soberanía de México con firmeza y enfrentar cualquier amenaza con ideas, capacidades, diplomacia y diálogo.

“¡Viva México, aquí está Michoacán! Es el grito que también nosotros estamos llamados a proclamar frente a cualquier discurso o intento de vulnerar nuestra soberanía nacional, de afectar a nuestra gente, o de arrebatar lo que pertenece al pueblo de México”, manifestó el mandatario durante la ceremonia conmemorativa al 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Al reafirmar su compromiso con las raíces y los valores que han dado forma a nuestro país, Ramírez Bedolla sostuvo que México es una nación libre, independiente y soberana, de gente trabajadora y extraordinaria.

“En momentos de crisis y adversidad siempre han surgido mexicanos y mexicanas ejemplares, que como los Niños Héroes, con su valor y sacrificio, son un ejemplo eterno de amor a la patria”, expuso.

Recordó la gesta heroica de 1847, cuando México sufrió la invasión de Estados Unidos, en la que miles de hombres y mujeres no dudaron en defender la soberanía del país. “Los valientes soldados de la patria no se desanimaron ni dieron paso atrás”, exaltó.

Asistieron a la ceremonia conmemorativa el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; el secretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera; la secretaria de Educación, Gabriela Molina; la diputada presidenta del Congreso local, Giulianna Bugarini; y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, entre otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, seguridad y militares, y población civil.