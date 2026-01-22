Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.- Esta mañana, la nueva cría de jirafa reticulada concluyó su periodo de cuarentena y dio sus primeros pasos en el albergue principal. El emotivo encuentro con el resto de la manada regaló una de las imágenes más tiernas del parque.

Luego de permanecer bajo el cuidado constante de su madre y con un diagnóstico de salud óptimo, el equipo de guardanimales y médicos veterinarios determinó que el ejemplar estaba listo para su integración. Este paso permite a la pequeña jirafa comenzar su adaptación en el albergue principal para convivir con el resto del grupo.

A las 8:45 de la mañana, la pequeña jirafa salió detrás de su madre con paso cauteloso y mirada atenta. Aunque al principio se mostró reservada ante los sonidos y sombras del entorno, la curiosidad prevaleció en pocos minutos. Con mayor confianza, permitió que el resto de la manada se acercara para olfatearla, cumpliendo con el ritual natural de reconocimiento e integración al grupo.

Tras este primer acercamiento, la cría comenzó a recorrer el albergue, explorando el terreno con energía renovada, hasta que se le vio corriendo para descubrir cada rincón del nuevo espacio. Incluso, protagonizó un momento especial al juguetear con Kawi, quien hasta ahora era la más pequeña de la manada.

A partir de ahora, la cría ya podrá observarse diariamente en el albergue principal. No obstante, aún no participará en la experiencia educativa “Contando Manchas”, ya que su integración será gradual, conforme adquiera confianza y logre familiarizarse con la plataforma.

Por lo pronto, el Zoológico de Morelia invita a las y los visitantes a conocerla más de cerca desde la plataforma durante la experiencia educativa, disponible todos los días de 12:00 a 16:00 horas.