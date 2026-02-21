Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026. A partir de septiembre de 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado consolidó la implementación del nuevo modelo regional de segunda instancia, marcando una etapa decisiva en la transformación del Poder Judicial de Michoacán.

Los resultados obtenidos entre septiembre y diciembre confirman que la reforma no solo implicó cambios estructurales, sino mejoras tangibles en la impartición de justicia.

Con la desconcentración de las Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales hacia las regiones de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, la justicia dejó de estar centralizada exclusivamente en la capital del estado, lo que permitió reducir tiempo en traslados, facilitar el acceso a expedientes y audiencias, así como acercar la función jurisdiccional a las personas usuarias.

En materia civil, de septiembre a diciembre ingresaron 1,485 asuntos unitarios y 648 colegiados, de los cuales se concluyeron 1,234 unitarios y 382 colegiados. Los tiempos promedio de resolución disminuyeron de manera significativa: los asuntos unitarios pasaron de 14 a 10 días (reducción del 28.5%) y los colegiados de 32 a 19 días (reducción del 40.6%). Además, la proporción de amparos se redujo ocho veces: de 24.25% bajo el modelo anterior a 2.84% en el nuevo esquema.

En materia penal, las Salas Unitarias ingresaron 811 tocas y concluyeron 517. El tiempo promedio de resolución bajó de 24 a 13 días, lo que representa una disminución del 45%. También se registró una reducción en la proporción de amparos, al pasar de 31.04% a 12.38%, es decir, 2.5 veces menos.

Estos indicadores reflejan una operación más ordenada, una mejor distribución de cargas de trabajo y resoluciones técnicamente más sólidas. La presencia permanente de magistradas y magistrados en las regiones, así como la posibilidad de celebrar audiencias y escuchar directamente a las partes, ha fortalecido la cercanía, la legitimidad y la confianza en la justicia.

Asimismo, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, integrado de manera paritaria por 16 magistradas y 16 magistrados, mantuvo una dinámica constante de trabajo mediante ocho sesiones híbridas en las que se resolvieron incidentes de competencia, demandas de amparo y otros asuntos fundamentales para la conducción institucional.

Los resultados del último trimestre de 2025 confirman que el nuevo modelo regional consolida una justicia más profesional, ágil y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo con hechos la transformación del Nuevo Poder Judicial de Michoacán.