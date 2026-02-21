Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- Con el objetivo firme de garantizar la salud de las familias michoacanas y mantener al estado libre de enfermedades prevenibles, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que hasta la fecha se han aplicado 629 mil 292 dosis de la vacuna contra el sarampión.

Actualmente, la entidad cuenta con una reserva de 410 mil 093 biológicos disponibles para niñas, niños y población pendiente de completar sus esquemas. La vacuna es gratuita y se encuentra en los 364 centros de salud del estado. Para localizar el punto de atención más cercano, la ciudadanía puede consultar el sitio: michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/

Para facilitar el acceso a las vacunas, la SSM recuerda que hoy sábado 21 de febrero, el mega centro de vacunación ubicado en el Colegio de Morelia (antes Polifórum) brindará atención hasta las 16:00 horas. La jornada se repetirá los días viernes 27 y sábado 28 de febrero para asegurar que ninguna familia se quede sin completar sus esquemas.

La SSM hace énfasis especial en la protección de niñas y niños de seis meses a 12 años con esquemas incompletos, así como personas de 13 a 49 años sin antecedentes claros de inmunización, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir brotes.

Al momento de acudir a vacunarse, se recomienda presentar la Cartilla Nacional de Salud para el registro correspondiente de la dosis. En caso de no contar con ella, el personal de salud otorgará un comprobante y brindará la orientación necesaria para el trámite de la misma.