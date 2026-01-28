Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- Con nuevas patrullas tácticas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llega a donde otros no pueden y garantiza el acceso a zonas aisladas para proteger a las familias en áreas rurales y serranas. Más equipamiento significa patrullajes más efectivos y una respuesta inmediata ante el crimen en cada rincón del estado.

Las nuevas unidades están diseñadas para operar en las condiciones extremas del territorio michoacano. Su tracción 4×4, motores de alto desempeño y suspensión reforzada facilitan el tránsito por brechas, caminos de terracería y pendientes pronunciadas, ampliando la cobertura de vigilancia y reduciendo los tiempos de respuesta.

Estas patrullas cuentan con sistemas de protección y blindaje que brindan mayor seguridad a los elementos de la Guardia Civil durante los operativos. Esto posibilita realizar recorridos preventivos, acciones disuasivas y despliegues estratégicos con mayor resguardo, incluso en contextos de riesgo.

El equipamiento incluye torretas policiales, iluminación de alta intensidad, defensas reforzadas y sistemas de arrastre. Asimismo, cuentan con neumáticos todo terreno que aseguran la movilidad constante, un factor clave en puntos alejados donde cualquier demora operativa representa un riesgo.

Gracias a estas características, las unidades facilitan el acceso a puntos estratégicos, limitan la movilidad de grupos delictivos y fortalecen la presencia policial en regiones donde antes la geografía dificultaba las labores de seguridad.

Con esta incorporación, la SSP avanza en la profesionalización de sus capacidades operativas y refrenda su compromiso de llevar seguridad efectiva a todos los rincones de Michoacán, sin importar qué tan complicado sea el terreno.