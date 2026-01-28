Morelia, Mich., a 27 de enero de 2026.- La misma delincuencia que, coludida con actores políticos, se robaron en Irimbo la elección municipal del 2024, son los que ahora están detrás de la desaparición de dos jóvenes de 18 años originarios de Morelia, y de quienes no se sabe nada desde hace 10 meses, sentenció el presidente del PRI, Memo Valencia.

Indicó que los nexos del crimen organizado con la corporación policial municipal de Irimbo queda claro con este caso y los antecedentes denunciados por el Revolucionario Institucional.

“En Irimbo no ganó el PRD, ganó el crimen organizado. Fue una elección de crimen, utilizando las amenazas, toda la forma de operación de los criminales. Fue una narco elección, yo se los dije. Yo quería ver con mis propios ojos el nivel de corrupción, el mismo director de seguridad pública llegando a pretender ahí intimidarme, tengo hasta fotografías y todo de esos tipos”, afirmó.

Acompañado de los padres de Carlos Eduardo Becerra Ortiz y Javier Hurueta García, el líder priista recordó que los vehículos registrados en una videograbación obtenida del momento de la desaparición, son los que siguieron al equipo del PRI en 2024.

“Este video aparte de que demuestra cómo desaparecieron a dos jóvenes, demuestra la colusión entre el crimen organizado y la Policía, tenemos videos de las camionetas que anduvieron tratando de asustarnos a nosotros la jornada electoral de Irimbo”, dijo.

Memo Valencia exhortó a la Fiscalía General del Estado a no archivar más la denuncia de las familias e investigar para que de una vez por todas, los delincuentes que mantienen al pueblo de Irimbo atemorizado.

“Creo que las cosas han cambiado a raíz de que ya no está (Adrián) López de fiscal y que está el nuevo fiscal, Carlos Torres Piña. Yo espero que se le dé importancia a esta investigación y que caigan los que tengan que caer, los policías involucrados, el director de Seguridad Pública involucrado y la misma presidenta municipal, porque por acción o por omisión es responsable de lo que está pasando”, aseguró.

Estuvo presente la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como Evelio Segura, dirigente de la Fundación Colosio en Michoacán.