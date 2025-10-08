Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.– La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM) representa un avance sustantivo hacia la progresividad de los derechos humanos, al colocar a las víctimas en el centro del sistema de justicia y fortalecer la autonomía institucional. Así lo destacó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, quien subrayó que esta reforma permitirá consolidar una procuración de justicia más humana, transparente y cercana a la ciudadanía.

Tras la aprobación de la iniciativa en el Pleno de la 76 Legislatura, el legislador perredista señaló que “con esta nueva Ley Orgánica dotamos a la Fiscalía de un marco jurídico moderno y funcional, basado en nueve ejes que garantizan autonomía, eficiencia y un trato digno a las víctimas”. En este sentido, Ocampo enfatizó que el Congreso apuesta por un modelo de justicia que aproveche la tecnología, respete los derechos humanos y elimine cualquier forma de impunidad.

De igual forma, expresó su confianza en el compromiso del fiscal y de todo su equipo para hacer de esta reestructura una oportunidad de fortalecer las bases sentadas en los últimos años, con el objetivo de garantizar una justicia más cercana y sensible con las víctimas en Michoacán.

La propuesta enviada por el titular de la Fiscalía incorpora un enfoque integral de derechos humanos, un elemento fundamental para el PRD, partido que ha impulsado históricamente la progresividad de estos derechos. El respaldo a la nueva normatividad responde a una medida que contribuye al fortalecimiento institucional, siempre que se preserve el profesionalismo y la continuidad del trabajo realizado.