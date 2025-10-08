El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, destacó los logros alcanzados a nivel nacional y en Michoacán, reflejados en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Afirmó que el evento reafirmó la continuidad de la Cuarta Transformación y el compromiso con un México más justo.

Mora González subrayó los avances en educación, con becas para millones de estudiantes y familias, el fortalecimiento del programa La Escuela es Nuestra y la creación de centros de cuidado infantil que impulsan la igualdad de género. En Michoacán, resaltó que se mantiene el menor rezago educativo del país, con pagos puntuales al magisterio, entrega de libros de texto y una inversión de mil 900 millones de pesos para mejorar escuelas.

El dirigente mencionó además el impulso al programa Pinto Mi Escuela, la entrega de tenis escolares y el mantenimiento de las Escuelas de Tiempo Completo, que hacen de la educación una prioridad.

En infraestructura, destacó la inversión federal de 35 mil millones de pesos para carreteras y más de 40 mil millones en obras en Michoacán, como los teleféricos de Morelia y Uruapan, la modernización de autopistas y la construcción del nuevo mercado de Pátzcuaro. Aseguró que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal.

“Estos logros son los que le dan coraje a los sectores conservadores, pero Morena y sus gobiernos avanzan con realidades y con un presupuesto enfocado en las necesidades populares”, concluyó.