Morelia, Mich.- 01 de mayo de 2026.- Una camioneta ardió en llamas durante el mediodía de este viernes en la colonia Balcones de Santa María, ubicada al sur de la ciudad de Morelia. Por fortuna no hubo personas heridas o fallecidas, comentaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el siniestro se originó por una falla mecánica.

#VIDEO | 🔥 Una camioneta ardió en llamas durante el mediodía de este viernes en la colonia Balcones de Santa María, ubicada al sur de la ciudad de #Morelia pic.twitter.com/uKlB5AXHym — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 1, 2026

El hecho ocurrió a la orilla de la calle Julián Carrillo, cerca de la calle Paseo de Los Eucaliptos. Varios automovilistas que transitaban por el lugar avisaron al número de emergencias.

Después acudieron los bomberos municipales, quienes sofocaron el fuego, pero el vehículo terminó totalmente calcinado. Unos oficiales pidieron una grúa para retirar la unidad siniestrada.

AGENCIA RED 113