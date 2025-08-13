Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a Sergio Miguel Cedillo Fernández como coordinador general de Gabinete.

El mandatario manifestó que su experiencia y compromiso en el servicio público serán clave para consolidar proyectos estratégicos y fortalecer el trabajo que se realiza a favor de Michoacán.

Cedillo Fernández estudió la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa; así como la maestría y el doctorado en Estudios Sociales en la misma institución.

Fue secretario técnico del Comité de Asuntos Editoriales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2006 a 2010; trabajó como asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 2015 a 2017.

Laboró como director de Seguimiento a Comisiones y Asuntos Contenciosos en el Congreso de Michoacán de 2018 a 2019; se desempeñó como director de Análisis y Políticas Públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Secretaría de Gobernación, de 2020 a 2021; y fue rector de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de 2021 a 2025