Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Michoacán ocupa el tercer lugar entre los estados donde se implementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que en el país han sido detenidos 132 extorsionadores, durante el periodo del 6 de julio al 10 de agosto del presente año. Las entidades con más personas detenidas a causa de este delito fueron Tabasco con 56, Estado de México con 34 y Michoacán con 14.

La SSP indicó que este resultado refleja la efectividad del trabajo coordinado entre Michoacán y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Defensa Nacional, así como de las fiscalías generales de la República (FGR) y del Estado (FGE).

Las acciones de prevención y disuasión de este ilícito donde participan la subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Guardia Civil, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se realizan en todo el territorio michoacano, especialmente la región de Tierra Caliente, a favor del sector citrícola.

Con el respaldo del Gobierno de la República, Michoacán redobla esfuerzos para garantizar el orden público, el desarrollo de sus actividades económicas y el bienestar de la ciudadanía. Si eres víctima de extorsión, denuncia de forma anónima al 089.