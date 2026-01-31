Morelia Michoacán, 31 de enero. El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que el evento impulsado bajo el nombre de AMA Michoacán no representa ninguna novedad política, pero sí exhibe con claridad una vieja práctica de la derecha: simular ciudadanía para ocultar estructuras partidistas. “No es un tema que nos quite el sueño —señaló—, lo que sí nos preocupa es la mentira deliberada al pueblo. Cuando alguien se presenta como independiente a nivel nacional y, al mismo tiempo, celebra que la estructura panista le organice actos en el estado, estamos frente a una simulación, no frente a una causa social”.

Mora subrayó que el problema no es la realización de eventos ni la participación ciudadana, sino la hipocresía política con la que ciertos actores intentan engañar a la opinión pública. Recordó que Alfonso Martínez se ha promovido recientemente como una figura ajena a los partidos, mientras que en los hechos recibe respaldo, logística y promoción de los mismos grupos panistas que durante años gobernaron Michoacán y el país con resultados conocidos. “En Michoacán ya vimos esa película: se quitan el logo, cambian el discurso, pero las manos que mueven los hilos son las mismas”, sostuvo.

El dirigente de Morena señaló que esta estrategia no es nueva, sino una constante de los conservadores cuando saben que no tienen proyecto ni respaldo popular suficiente para competir de frente. “Cuando no pueden ganar con el PAN, se disfrazan de ciudadanos; cuando no pueden convencer con ideas, recurren al montaje. Eso no es independencia, es oportunismo político”, afirmó, al tiempo que llamó a no subestimar la inteligencia del pueblo michoacano, que sabe distinguir entre organización social genuina y plataformas construidas para posicionar ambiciones personales.

Jesús Mora recalcó que Morena no va a caer en provocaciones ni en discusiones superficiales, pero sí va a señalar con claridad las contradicciones que pretenden normalizarse. “Nosotros no creemos en atajos ni en disfraces. Creemos en dar la cara, en decir de dónde venimos y a quién representamos. La política no es marketing, es responsabilidad con la gente”, expresó.

Finalmente, el dirigente morenista reiteró que mientras algunos apuestan por la simulación y el doble discurso, Morena seguirá concentrada en informar, organizar y acompañar al pueblo en el territorio. “La transformación no se construye con eventos de escaparate ni con campañas encubiertas; se construye con coherencia, con honestidad y con el respaldo real de la ciudadanía”, concluyó.