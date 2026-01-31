Lázaro Cárdenas, Mich.- 31 de enero de 2026.- Una mujer de 23 años de edad falleció tras sufrir un aparatoso accidente mientras circulaba en motocicleta por la avenida Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Lotes y Servicios, frente a la Secundaria Ricardo Flores Magón de esta ciudad.

Según los primeros informes, la joven se desplazaba en una motocicleta marca Honda cuando, de manera repentina, perdió el control del vehículo y cayó sobre el pavimento, lo que provocó lesiones de extrema gravedad.

Personas que presenciaron el hecho alertaron a los servicios de emergencia, entonces los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y, pese a los esfuerzos por auxiliarla, confirmaron que la conductora ya había fallecido.

En el lugar, la víctima fue identificada como Daniela Michelle del M. Los elementos de la Policía Municipal resguardaron el área para evitar el paso de vehículos y peatones, mientras que personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes para posteriormente ordenar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones de ley.