Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Michoacán recibirá el Wonder Fest 2025, un congreso de salud, finanzas, empoderamiento e inteligencia artificial, entre otros temas, que se desarrollará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) el 7 y 8 de noviembre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García.

Tita Juárez, integrante del comité organizador de este congreso señaló que, “en Wonder Fest creemos en la importancia del trabajo, en el amor propio, por eso somos una productora de experiencias con causa, enfocadas en fortalecer el aspecto intelectual, físico y mental de hombres y mujeres de nuestro entorno”.

Paola Corona, también organizadora, explicó que el congreso se realiza en Morelia para generar “eventos y experiencias de valor que sumen a nuestra ciudad y a nuestro estado. El objetivo central es que los asistentes encuentren un propósito en cada aspecto de su vida, con el apoyo de speakers de renombre y especialistas en su materia”.

Entre los panelistas que conforman la programación de este año se encuentran: Saskia Niño de Rivera, Emilio Antún, Magaly Guerra, Andrés Spyker, y Rodrigo Zubiría, por mencionar algunos.

Para conocer más detalles, la programación completa con horario y adquirir boletos pueden consultar la página www.wonderfest.mx