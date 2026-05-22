Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y abrir nuevos espacios de participación para la juventud, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, dieron el banderazo de salida al Maratón Nacional de Lectura por la Paz.

Este esfuerzo, que forma parte del programa federal Jóvenes Transformando México, inició formalmente desde el Centro Histórico de la capital michoacana, donde se dieron cita decenas de jóvenes. El evento contó con un enlace en vivo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó el impacto social de acercar los libros a las nuevas generaciones. “La lectura es cultura y es libertad”, destacó el gobernador, celebrando que esta estrategia se ejecute en plazas, escuelas, parques y diversos espacios públicos.

Asimismo, Ramírez Bedolla subrayó que en la entidad se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para promover la lectura a través de las instituciones estatales, consolidando esta acción como un pilar fundamental del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por su parte, el director general del Imjuve, Abraham Carro Toledo, detalló el alcance y la logística de esta movilización cultural que busca transformar el entorno social de las comunidades.

“En miles de escuelas y cientos de plazas, las y los jóvenes están saliendo a leer en voz alta y a regalar libros. Gracias al apoyo del Fondo de Cultura Económica (FCE), estamos repartiendo miles de ejemplares en todo el territorio nacional”, afirmó Carro Toledo.

El titular del Imjuve informó que estas jornadas de fomento a la lectura se realizan de manera simultánea en las 32 entidades del país y se mantendrán activas al menos una vez al mes, contando con la participación activa de destacadas escritoras y escritores para enriquecer la experiencia de la juventud mexicana.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Educación estatal, Gabriela Molina; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, así como el titular del Ijumich, Lenin López García.