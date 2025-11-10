Apatzingán, Mich.- 10 de Noviembre del 2025.- Un mural en homenaje a Carlos Manzo y Bernardo Bravo, alcalde de Uruapan y líder limonero, asesinados recientemente, ha sido borrado por el propietario de la barda en la que se realizaba en la ciudada de Apatzingán.

El proyecto artístico que se encontraba en recta final de su realización, fue eliminado por órdenes del propietario del muro, ya que argumentó no haber otorgado permiso para su realización y para evitar ser víctima de alguna represalia por parte de delincuentes.

El sitio donde serían inmortalizados los dos luchadores sociales se ubica en la intersección de la avenida José María Morelos y Pavón y la calle Cornelio Ortiz de Zárate, frente a la escuela Morelos de la colonia centro.

La obra estaba siendo realizada por el colectivo “Residencia Tathoo Garito Barber” en colaboración con otros artistas del municipio, quiénes ahora están recibiendo opciones de otros lugares para poder plasmar su arte y rendir homenaje a Carlos Manzo y Bernardo Bravo.