Uruapan, Mich.- 10 de noviembre de 2025.- La noche de este lunes, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó nuevas diligencias en el lugar donde fue asesinado a balazos el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, el pasado sábado primero de noviembre.

La noche del crimen, la pérgola municipal fue desalojada para las actuaciones correspondientes que se prolongaron hasta el día siguiente, posteriormente se presentó el personal de la FGE para continuar con las investigaciones y nuevamente, este día regresaron realizar más actos de investigación que permitan esclarecer el asesinato.

El despliegue de las autoridades causó asombro entre la ciudadanía, ante la presencia del personal pericial que de manera minuciosa realizó de nueva cuenta diversos trabajos en el área.

Cabe recordar que durante esta mañana el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, en las que también se investiga a la escolta del edil ultimado y el hecho de que el homicida fue abatido luego de que aparentemente ya estaba detenido por el personal de seguridad de Manzo Rodríguez.