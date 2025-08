Multas a candidaturas promovidas en acordeones

Yurisha Andrade Morales*

El lunes de la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral aprobó multas a las personas juzgadoras que aparecieron en los llamados acordeones o guías de votación, instrumentos con los que, en apariencia, sus diseñadores ydistribuidores pretendieron que las y los electores eligieran a las candidaturas que ahí se mencionaban y que correspondían a cargos judiciales federales y locales.La autoridad resolvió 29 quejas y 35 procedimientos oficiosos en materia de fiscalización recabando información de diversas instancias como los sitios web de institutos electorales locales y del Registro Nacional de Proveedores para localizara personas físicas y jurídicas que pudieron prestar servicios relacionados con dichos acordeones.

​También se pidió información a personas cuya actividad profesional se relaciona con serigrafía e impresión que pudieron contratar partidos y candidaturas. El INE detalló que igual se requirió información a distintas fiscalías; al Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México para que informara si participó en la distribución de las llamadas guías de votación; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le fueron solicitados contratos de apertura y estados de cuenta; y a las personas que interpusieron las denuncias se les emplazó para presentar información relacionada con los elementos denunciados.

​En el debate sostenido por las consejerías del INE se destacan diversos elementos y acciones relacionadas con la investigación realizada sobre el uso delos acordeones, sin que se pudieran establecer responsabilidades concretasdebido a que no se logró saber qué persona pagó su impresión y ordenó su distribución. No obstante, se determinó imponer multas por un monto equivalente al 10 por ciento del tope de gastos establecidos para las campañas de las candidaturas ganadoras, mientras que, en el caso de personas que aparecieron en los acordeones y no obtuvieron el triunfo, solo se les impuso una amonestación pública. Así, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la multa máxima fue de 147 mil pesos; los de salas regionales del propio Tribunal Electoral, 89 mil pesos; magistraturas de circuito 41 mil pesos; y juezas y jueces de distrito 22 mil pesos; para cada caso la multa específica consideró la capacidad económica del infractor.

Las sanciones aprobadas por el INE todavía serán revisadas por el Tribunal Electoral, instancia que tendrá la última palabra en uno de los hechos más discutidos de los primeros procesos electorales judiciales de la historia. Más allá del resultado final, destaca el hecho de que, para la mayoría de las consejeras y consejeros, estar en los acordeones influyó en la exposición pública y posicionamiento de las candidaturas y en la percepción del electorado y, aunque no hayan obtenido el triunfo en la contienda, fueron favorecidas con la difusión de sus nombres, es decir, obtuvieron un beneficio a través de un mecanismo operado por entes y actores que tienen prohibición expresa en la legislación, lo cual debe sancionarse para evitar mensajes inadecuados para elecciones futuras, dado que el financiamiento ilegal no debe permitirse dado que se vulnera el principio de equidad en la contienda y se puede tergiversar la voluntad ciudadana que debe ser libre en cualquier ejercicio eleccionario.

En materia electoral sabemos que las sanciones buscan evitar la repetición de conductas que resulten infractoras y que constituyan ilícitos conforme con las normas establecidas para regular los procesos electorales. La fiscalización significa una auditoría sobre los recursos utilizados en la promoción de las candidaturas y siempre será relevante, en función del principio de máxima publicidad, saber cuál es su origen y cómo se aplican durante los procesos electorales. Falta el tramo jurisdiccional sobre las multas impuestas por el INE en esta materia y el dilema será si podrá conocerse el origen concreto de la campaña de acordeones, quiénes los pagaron y distribuyeron y si esas conductas constituyen ilícitos suficientemente sancionados.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade